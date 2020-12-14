رشا راغب: الدولة تؤمن بأهمية تأهيل المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للإكاديمية الوطنية للتدريب، إنهم يشرفون بالتعاون مع التنمية المحلية لتطوير مرحل تدريب المحليات سقارة.

وأضافت راغب، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تؤمن بأهمية تأهيل المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في إطار خطة متكاملة للتنمية المستدامة

ووقعت وزارة التنمية المحلية بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

شهد التوقيع كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية وذلك بمقر الأكاديمية.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين الوزارة والأكاديمية في مجالات التدريب وتأهيل العاملين بالمحليات وفِي إطار حرص الوزارة على تحويل مركز سقارة إلى أكاديمية تدريب.​