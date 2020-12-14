"خطة النواب": مبدأ "زيرو ضرائب" بدول الخليج عفَّى عليه الزمن ولن يطول

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دول الخليج كافة، ستتجه إلى فرض ضرائب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مبدأ "زيرو ضرائب" بدولة الإمارات ودول الخليج بشكل عام لن يطول، وأن مبدأ عدم فرض الضرائب لن يطول؛ لأنه "عفَّى عليه الزمن"، على حد قوله.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل الموقع في أبوظبى بتاريخ 14 /11/2020 نوفمبر 2020.

وتخوف النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من أن تؤثر تلك الاتفاقية على الحصيلة الضريبية المتوقعة تحت زعم منع الازدواج الضريبي، قائلًا: "مصر ستُظلم من تلك الاتفاقية وسيضيع على الخزانة العامة مبالغ ضخمة وتفتح باب التهرب الضريبي".

ونفى مسؤولو وزارة المالية بالاجتماع هذا الكلام، وأيدهم في الرأي رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى، قائلًا: "الحصيلة الضريبية لن تتأثر، وسيتم العمل بمبدأ موطن الربح؛ بحيث إن الدولة التي حدث بها الربح سيُفرض بها الضرائب".

ويهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى ضرائب الدخل التي يشملها؛ بغرض تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدولتَين.

ويطبق الاتفاق على الأشخاص المُقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وذلك في ما يتعلق بضرائب الدخل التي تُفرض بواسطة إحدى الدولتين أو أحد أقسامهما السياسية أو أحد سلطاتهما المحلية بغض النظر عن طريقة فرضها.