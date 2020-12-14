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غزيرة.. بيان جديد من الأرصاد بشأن تفاصيل موجة الأمطار المقبلة

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غزيرة.. بيان جديد من الأرصاد بشأن تفاصيل موجة الأمطار المقبلة غزيرة.. بيان جديد من الأرصاد بشأن تفاصيل موجة الأمطار المقبلة

مصراوي Masrawy

03:19 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الثلاثاء ١٥ ديسمبر إلى الخميس ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠، والتي جاءت على النحو التالي:

الثلاثاء:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية.

- أمطار متوسطة على دمياط وبور سعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة (كفر الشيخ- البحيرة- الغربية - الدقهلية الشرقية- السويس- المنوفية- الاسماعيلية).

- فرص أمطار منخفضة مساء على القاهرة الكبرى.

- نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وجنوب البلاد.

الأربعاء:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية.

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل العربية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

- أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى.

- أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف- المنيا).

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الخميس:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

- أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الغربية (مطروح - الإسكندرية- رشيد- بلطيم).

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