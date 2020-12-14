سهرات كيهك "أونلاين".. إيبارشيات الكنيسة تُعيد إقامة القداسات بإجراءات احترازية مشددة

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مصراوي Masrawy

مصراوي

عادت عدة كنائس مجددًا لإقامة القداسات وتسبحة شهر كيهك، بعدما كان قد قرر قداسة البابا تواضروس وقف خدمات القداسات والخدمات الكنسية لمدة شهر بدءًا من مطلع ديسمبر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة، فضلًا عن تنظيم الأمر في الحضور من خلال الحجز المسبق والالتزام بوجود شخص واحد في كل مقعد.

واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سابقة تعد هي الأولى من نوعها، قرارات احترازية بتعليق تسبحة كيهك، تزامنًا مع بدء شهر كيهك الذي يُعتبر أكثر الشهور روحانية وتقديسًا لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والإبراشيات المختلفة تعليق صلوات وتسبحة كيهك في القاهرة والإسكندرية والكنائس المختلفة والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهرات المسجلة عبر القنوات الفضائية المسيحية؛ حفاظًا على أرواح المصلين من الإصابات بفيروس كورونا.

ومن جانبه، قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن قرار وقف القداسات متروك لكل كاهن حسب حالة انتشار فيروس كورونا في المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك 20 كاهنًا رحلوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف البابا تواضروس: "نتابع الوضع الصحي في كل منطقة، ولكن الموجة الثانية من فيروس كورونا سببت إزعاجًا وأثَّرت على كثيرين رغم الاحتياطات الموجودة، ولاحظنا زيادة عدد المصابين، والمشكلة في أن هناك مصابين لا تظهر عليهم الأعراض؛ لكن وجودهم في أي تجمع يسبب نقل العدوى".

وذكر البابا أنه بداية من 10 ديسمبر هناك صلوات تخص القديسة مريم العذراء؛ صلوات ليلية، ولكن من باب الوقاية يجب أن نتوقف قليلًا ونتابع الصلوات من خلال التليفزيون، والآباء الكهنة يصلون صلوات محدودة" متابعًا: "لا توجد أفراح في الصوم، الجنازات تكون مع أسرة المنتقل والمتوفى فقط، ومعظم الأديرة مغلقة بالطبيعة لكن الآباء يصلون".

وقرر الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، اقتصار إقامة صلوات تسبحة كيهك هذا العام داخل إبراشية أسيوط فقط، للحد من التجمعات، وأعلن الأنبا غبريال أسقف بني سويف، إلغاء سهرات كيهك حتى الصباح بكنائس الإبراشية كافة والسماح بالصلاة من الساعة 6 إلى 9 مساءً.

وقرر الأنبا إبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم، اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، على أن يتم تنفيذها بدءًا من أمس 13 ديسمبر.

وتضمن قرار الأنبا أبرآم اقتصار صلاة القداسات في ثلاثة أيام فقط هي الأحد والأربعاء والجمعة أسبوعيًّا، على أن تتراوح أعداد الحاضرين بكل قداس من 50 إلى 100 فرد.

وفي ما يتعلق بتسبحة شهر كيهك، قرر مطران الفيوم تعليق صلوات التسبحة الكيهكية بجميع كنائس الإيبارشية وتتم متابعتها بالمنزل عبر القنوات الفضائية المسيحية.

وأعلنت عدة كنائس في إبراشيات مختلفة إقامة قداسات بالحجز المسبق وبأعداد محدودة؛ حيث قرر الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة، تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكل الأنشطة الكنسية، ويستثنى من ذلك الحضانات التابعة للكنائس.

وأعلنت إبراشية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس، استمرار القداسات الإلهية بنسبة 25%، وقالت الإيبارشية، في بيان لها: "نظرًا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، قررنا تعليق الزيارات المنزلية والافتقاد واقتصار صلاة الجنازة على أقارب المتوفى فقط".

وشددت الإيبارشية على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء وجود الأفراد داخل الكنيسة؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا.

وأعلنت إيبارشية طنطا للأقباط الأرثوذكس، تعليق كل الخدمات والأنشطة الكنسية وخدمات مدارس الأحد، وقررت اقتصار سهرات كيهك على الآباء الكهنة وبث سهرات كيهك "أونلاين".