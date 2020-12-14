مصرع اثنين من العناصر الإجرامية في تبادل إطلاق النيران مع الأمن بالشرقية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

لقى اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهما، اليوم الاثنين، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بطريق " العاشر من رمضان- بلبيس"، بمحافظة الشرقية.

توصلت تحريات مجموعة العمل المشكلة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى قيام العنصرين الإجراميين شديدي الخطورة عاطل 22 سنة، والسابق اتهامه في قضية (شروع في قتل) ومقيم أمن الإسماعيلية)، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية (شروع في قتل) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وعاطل مقيم الحسنة بشمال سيناء؛ بالإتجار في المواد المخدرة وبخاصة مخدر الهيروين متخذان من طريق (العاشر من رمضان / بلبيس) بدائرة مركز بلبيس وقسم ثان العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي وحيازتهما لأسلحة نارية وذخائر لحماية تجارتهما غير المشروعة واستخدامهما لدراجة نارية للتنقل على الطريق .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما من خلال إعداد بعض الأكمنة بطريق (العاشر من رمضان / بلبيس) برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط مجموعة العمل مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي ولدى دخول العنصران المذكوران يستقلان دراجة نارية بنطاق أحد الأكمنة واستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها على الفور أحكمت القوات التعامل معهما بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعهما وعُثر بجوار جثتيهما على ( 2 بندقية آلية وأربعة خزن وعدد 65 طلقة من ذات العيار - 750 جم هيروين - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .