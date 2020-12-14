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الداخلية: إحباط محاولة تشكيل عصابي لإعادة تدوير مخدر الحشيش في أسوان

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الداخلية: إحباط محاولة تشكيل عصابي لإعادة تدوير مخدر الحشيش في أسوان الداخلية: إحباط محاولة تشكيل عصابي لإعادة تدوير مخدر الحشيش في أسوان

مصراوي Masrawy

03:22 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إحباط محاولة تشكيل عصابي لإعادة تدوير مخدر الحشيش في محافظة أسوان.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تابعت نشاط تشكيلاً عصابياً (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظتي أسوان والقاهرة) تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم فضلاً عن قيامهم بإعداد وتجهيز مكبس يدوى لإعادة تدوير ذلك المخدر وخلطه لمضاعفة كمياته.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، تم استهدافهم وضبطهم بأحد العقارات المستأجرة بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وبحوزتهم (23 طربة لمخدر الحشيش مصنعة ومعدة للترويج وزنت 2,300 كيلو جرام - كمية من معجون مخدر الحشيش المعد للتصنيع وزنت 7 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو "المطحون – الجاف" وزنت 9 كيلو جرام – مكبس – أدوات ومواد تصنيع - مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة ( 1,500,000– مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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