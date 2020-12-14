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"تعليم دمياط" ينفذ برنامج قوافل التثقيف الصحي في المدارس

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"تعليم دمياط" ينفذ برنامج قوافل التثقيف الصحي في المدارس "تعليم دمياط" ينفذ برنامج قوافل التثقيف الصحي في المدارس

مصراوي Masrawy

03:49 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

أطلقت مديرية التربية والتعليم بدمياط، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، برنامج قوافل التثقيف الصحي والإرشاد التربوي، والذي يستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري.

قال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن البرنامج يهدف إلى نشر الوعي الصحي بين الطلاب، ونبذ السلوكيات والعادات السلبية والتعرف على العادات والسلوكيات المجتمعية الحميدة وتعزيزها.

أضاف وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن البرنامج يتضمن طرق التغذية السليمة والأضرار الناتجة عن الاستخدام السيئ والمفرط للإنترنت، وكذا تبصير الطلاب بكيفية الوقاية من المستجد، بالإضافة إلى التواصل مع الطلاب والرد على كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم وتفعيل دور اللجنة الصحية المشكلة بالمدارس طبقا للقرار الوزاري رقم (٧٤).

وأوضح علاء ناشد، موجه عام التربية الاجتماعية، أن البرنامج استهدف جميع الطلاب في المراحل المدرسية والإخصائيين الاجتماعيين والزائرات الصحية بالمدارس.

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