حمدوك: حذف اسم السودان من لائحة الإرهاب يساهم في إصلاح الاقتصاد

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مصراوي Masrawy

الخرطوم- (أ ش أ):

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أن رفع اسم بلاده من لائحة الإرهاب يُساهم في إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات المواطنين بالخارج عبر القنوات الرسمية، موضحا أنها ستساعد في خلق فرص عمل جديدة للشباب، إضافة إلى الكثير من الإيجابيات الأخرى.

وقال حمدوك - في تعليق عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الإثنين- إنه "بعد أكثر من عقدين، أعلن للشعب السوداني خروج اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والانعتاق من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع"، مضيفا "أن السودان يعود اليوم إلى الأسرة الدولية كدولة مُحبة للسلام، وقوة داعمة للاستقرار الإقليمي والدولي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وقع إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب، ساري المفعول اعتبارا من اليوم الاثنين.