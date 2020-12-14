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موسكو- (أ ش أ):

يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين زيارة عمل إلى جمهورية البوسنة والهرسك في زيارة عمل، تستمر حتى يوم غد الثلاثاء.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم أن لافروف سيتبادل وجهات النظر حول آفاق تطوير العلاقات بين روسيا والبوسنة والهرسك في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

وأضاف البيان أنه من المفترض أن تتم مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، ومنها المتعلقة بتسوية مرحلة ما بعد الصراع في سياق الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتوقيع الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك في عام 1995.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يلتقي الوزير الروسي بأعضاء هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، وسيجري محادثات منفصلة مع رئيس هيئة رئاسة البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك، ونائب رئيس مجلس شعوب الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.