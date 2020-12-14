أخبار عاجلة

مصادرة 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات في الشرقية -
تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا في زيادة يومية قياسية -
وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر -
الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم -
الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا -
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر -
السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض -
إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لافروف: حجم التبادل التجاري بين والإمارات ارتفع ل 60% خلال تسعة أشهر

Print
لافروف: حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات ارتفع ل 60% خلال تسعة أشهر لافروف: حجم التبادل التجاري بين والإمارات ارتفع ل 60% خلال تسعة أشهر

مصراوي Masrawy

03:23 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

موسكو- (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن حجم التبادل التجاري بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة ارتفع بنسبة 60 % في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2020 .

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زيد آل نهيان، اليوم الإثنين: "نقوم بعمل جيد للغاية في المجال الاقتصادي، ففي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ارتفع حجم التبادل التجاري بيننا بأكثر من 60 %، وتجاوز ملياري دولار".

وكانت ودولة الإمارات العربية المتحدة توصلتا لاتفاق حول التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 3.7 مليار دولار أميركي في عام 2019.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

شبكة عيون الإخبارية