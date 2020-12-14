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وزير الخارجية الإماراتي : نرحب بالمبادرات الروسية للتهدئة في منطقة الخليج

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وزير الخارجية الإماراتي : نرحب بالمبادرات الروسية للتهدئة في منطقة الخليج وزير الخارجية الإماراتي : نرحب بالمبادرات الروسية للتهدئة في منطقة الخليج

مصراوي Masrawy

03:23 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

موسكو- (أ ش أ):

رحب وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة ، عبد الله بن زايد، بالمبادرة الروسية للتهدئة في منطقة الخليج، مشيرا إلى سعي الإمارات وروسيا لجعل المنطقة آمنة ومزدهرة .

وقال بن زايد - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم الإثنين - " نحن محظوظون أن تربطنا علاقة قوية ومتينة مع .. نحن نرحب بالمبادرات الروسية للتهدئة في المنطقة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية .

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي "نعمل سويا مع أصدقائنا الروس لجعل المنطقة ليس فقط آمنة بل لجعلها منطقة مزدهرة و عصرية ".

من جانبه، أكد لافروف أن الاقتراح الروسي بشأن الأمن الجماعي في منطقة الخليج أصبح أكثر ضرورة وسط الأزمة المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن موسكو مستعدة للمساعدة في تهيئة الظروف للحوار في المنطقة .

وقال وزير الخارجية الروسي عقب محادثاته مع نظيره الاماراتي: "نعتقد أنه في ظل الظروف الحالية، بما في ذلك مراعاة الأزمة المحيطة بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني ومراعاة محاولات استبدال هذه الخطة بشيء آخر مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي ، فإن الحاجة اضحت ملحة لبذل جهود في هذا الاتجاه".

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