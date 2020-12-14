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حاكم دبي يعلن عن حزمة قرارات جديدة

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حاكم دبي يعلن عن حزمة قرارات جديدة حاكم دبي يعلن عن حزمة قرارات جديدة

مصراوي Masrawy

03:23 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

وكالات:

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، حاكم دبي، عن حزمة من القرارات الجديدة من ضمنها إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وقال بن راشد في سلسلة تغريدات اليوم الاثنين عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2020، واعتمدنا خلاله إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، ستراقب الهيئة هذا الملف وتسن السياسات وتنسق مع كافة الجهات المعنية داخليا وخارجيا للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلته بلادنا في هذا الملف".

كما أعلن عن إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة محمد عبد الله القرقاوي، وأشار إلى أن المجلس سيبدأ عامه الجديد في 2021 برؤية جديدة لترسيخ تنافسية الإمارات.

وأضاف بن راشد: "اعتمدنا تشكيل مجلس لريادة الأعمال الوطنية برئاسة الأخ أحمد بالهول وعضوية مؤسسات دعم مشاريع المواطنين. واعتمدنا مجلسا لتنسيق السياسات المالية الاتحادية والمحلية. واعتمدنا مكتبا تنفيذيا ضمن الخارجية لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. الإمارات اقتصاد عالمي وتشريعاته تواكبه".

وقال حاكم دبي إنه ضمن التزامات الإمارات عالميا في اتفاقية باريس للمناخ، سيقع اعتماد مجموعة من الالتزامات البيئية الإماراتية والمستهدفات في مجال الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية وغيرها.

وأضاف أنه تم اعتماد تشكيل مجلس للتنسيق القضائي برئاسة سلطان البادي، واعتماد لائحة تنفيذية في شأن حماية الآثار للحفاظ عليها وتدريب كوادر وطنية في مجال التنقيب والآثار.

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