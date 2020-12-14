مستشار الأمن القومي لبايدين يعلق على إعدام إيران الصحفي روح الله زام

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدين، أن الولايات المتحدة ستقف في وجه "انتهاكات" إيران، وذلك على خلفية إعدام الصحفي المعارض، روح الله زام.

وقال سوليفان، اليوم الاثنين، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يعد إعدام إيران الصحفي روح الله زام، الذي حُرم من الإجراءات القانونية الواجبة وحُكم عليه بسبب ممارسته حقوقه العالمية، انتهاكا مروعا آخر لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني. سننضم إلى شركائنا في المناداة والوقوف في وجه انتهاكات إيران".

وحكمت السلطات القضائية الإيرانية على زام، مدير قناة "آمد نيوز" على "تلغرام"، بتهمة "تأجيج الاضطرابات المناهضة للحكومة في 2017 على وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك بعد استدراجه من فرنسا، وإلقاء القبض عليه في العراق العام الماضي.