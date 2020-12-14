أخبار عاجلة

مصادرة 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات في الشرقية -
تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا في زيادة يومية قياسية -
وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر -
الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم -
الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا -
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر -
السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض -
إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مستشار الأمن القومي لبايدين يعلق على إعدام إيران الصحفي روح الله زام

Print
مستشار الأمن القومي لبايدين يعلق على إعدام إيران الصحفي روح الله زام مستشار الأمن القومي لبايدين يعلق على إعدام إيران الصحفي روح الله زام

مصراوي Masrawy

03:21 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

وكالات:

أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدين، أن الولايات المتحدة ستقف في وجه "انتهاكات" إيران، وذلك على خلفية إعدام الصحفي المعارض، روح الله زام.

وقال سوليفان، اليوم الاثنين، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يعد إعدام إيران الصحفي روح الله زام، الذي حُرم من الإجراءات القانونية الواجبة وحُكم عليه بسبب ممارسته حقوقه العالمية، انتهاكا مروعا آخر لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني. سننضم إلى شركائنا في المناداة والوقوف في وجه انتهاكات إيران".

وحكمت السلطات القضائية الإيرانية على زام، مدير قناة "آمد نيوز" على "تلغرام"، بتهمة "تأجيج الاضطرابات المناهضة للحكومة في 2017 على وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك بعد استدراجه من فرنسا، وإلقاء القبض عليه في العراق العام الماضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

شبكة عيون الإخبارية