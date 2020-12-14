أخبار عاجلة

مصادرة 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات في الشرقية -
تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا في زيادة يومية قياسية -
وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر -
الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم -
الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا -
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر -
السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض -
إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الكرملين: تمت السيطرة على الوضع المقلق في كارا باخ

Print
الكرملين: تمت السيطرة على الوضع المقلق في كارا باخ الكرملين: تمت السيطرة على الوضع المقلق في كارا باخ

مصراوي Masrawy

03:21 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

موسكو- (أ ش أ):

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أنه تمت السيطرة على الوضع المقلق، الذي حدث في ناجورنو كارا باخ.

وردا على سؤال للصحفيين عما إذا كان لدى الكرملين معلومات عن انتهاك وقف إطلاق النار في كاراباخ، قال بيسكوف اليوم الإثنين: "في الواقع كان هناك وضع ينذر بالخطر، ولكن تمت السيطرة عليه بسرعة، مضيفا.. هناك القليل من المعلومات حول ما حدث من انتهاك وقف إطلاق النار في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يراقب الوضع هناك.

وتابع: "بالطبع هذه الانتهاكات تضع المزيد من الأعباء على قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ"، موضحا أن بلاده أجرت اتصالات على الفور بشأن ما كان يحدث في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قوات حفظ السلام الروسية سجلت في ناجورنو كارا باخ انتهاكا لوقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية إعلانا لوقف إطلاق النار في كاراباخ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر الماضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

شبكة عيون الإخبارية