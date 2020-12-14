الكرملين: تمت السيطرة على الوضع المقلق في كارا باخ

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مصراوي Masrawy

موسكو- (أ ش أ):

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أنه تمت السيطرة على الوضع المقلق، الذي حدث في ناجورنو كارا باخ.

وردا على سؤال للصحفيين عما إذا كان لدى الكرملين معلومات عن انتهاك وقف إطلاق النار في كاراباخ، قال بيسكوف اليوم الإثنين: "في الواقع كان هناك وضع ينذر بالخطر، ولكن تمت السيطرة عليه بسرعة، مضيفا.. هناك القليل من المعلومات حول ما حدث من انتهاك وقف إطلاق النار في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يراقب الوضع هناك.

وتابع: "بالطبع هذه الانتهاكات تضع المزيد من الأعباء على قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ"، موضحا أن بلاده أجرت اتصالات على الفور بشأن ما كان يحدث في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قوات حفظ السلام الروسية سجلت في ناجورنو كارا باخ انتهاكا لوقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا إعلانا لوقف إطلاق النار في كاراباخ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر الماضي.