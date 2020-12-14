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جامعة أم القرى تستعد لإطلاق مبادرة منصة القدوة الرقمية "فَلَك"

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جامعة أم القرى تستعد لإطلاق مبادرة منصة القدوة الرقمية "فَلَك" جامعة أم القرى تستعد لإطلاق مبادرة منصة القدوة الرقمية "فَلَك"
ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي بنسخته الخامسة

جامعة أم القرى تستعد لإطلاق مبادرة منصة القدوة الرقمية

تستعد جامعة أم القرى، ممثلةً بالإدارة العامة للتحول الرقمي، في الفترة المقبلة لإطلاق مبادرة منصة القدوة الرقمية "منصة فَلَك".

وهي إحدى المبادرات المشاركة في ملتقى مكة الثقافي بنسخته الخامسة تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟".

وتستهدف منصة فَلَك الجيل الرقمي الصغير لصناعة المحتوى الرقمي الهادف وتطوير مهاراتهم التقنية والاجتماعية والفنية، وبناء ذواتهم؛ ليكونوا مواطنين رقمين صالحين، يمثلوا أوطانهم خير تمثيل في المجتمع الخارجي الرقمي.

وقالت المشرف العام على الإدارة العامة للتحول الرقمي، د.هناء بنت عبدالرحيم يماني: إن غياب الخيار الآمن في صناعة المحتوى الرقمي للجيل الصاعد شجعنا على المُضي قُدماً على إنشاء منصة القدوة الرقمية لاحتواء مشاركاتهم وتوجيه طاقاتهم الإبداعية بما يتناسب مع معايير أخلاق مجتمعنا الإسلامي وقيّمه.

وأضافت أن أهمية المبادرة تكمن في السعي لتعزيز ثقافة المواطنة الرقمية وتنمية حب التعلم للمهارات الاجتماعية والفنية لنشأة جيل واعي يقوده المعرفة وحب التطوير في بيئة رقمية آمنة.

جامعة أم القرى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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