أخبار عاجلة

مصادرة 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات في الشرقية -
تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا في زيادة يومية قياسية -
وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر -
الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم -
الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا -
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر -
السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض -
إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إغاثي الملك سلمان" يوزع 66 طن أغذية في محلية أم درمان بالسودان

Print
"إغاثي الملك سلمان" يوزع 66 طن أغذية في محلية أم درمان بالسودان "إغاثي الملك سلمان" يوزع 66 طن أغذية في محلية أم درمان بالسودان
المركز قدّم 86 طناً من السلال الغذائية لمتضرري الفيضانات في النيجر

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 66 طناً و982 كيلوجراماً من السلال الغذائية في محلية أم درمان بولاية الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 3.756 فرداً.

يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في جمهورية السودان للعام 2020م.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 86 طناً و777 كيلوجراماً من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في مدينة طاوا بجمهورية النيجر، استفاد منها 5.677 فرداً.

وجاء ذلك في سياق مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في جمهورية النيجر.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص

فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص

فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص

شبكة عيون الإخبارية