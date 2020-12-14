"موديل شبه عريانة واحنا بنتفرج".. أقوال 7 متهمين بالتحرش الجماعي في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

قررت نيابة ميت غمر تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، حبس 7 شباب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بالتحرش بفتاة "موديل إعلانات" في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وقال المتهمون في تحقيقات النيابة: "فوجئنا بفتاة تسير بملابس شبه عارية بشارع بورسعيد بالمدينة" وفور مشاهدتها سار خلفها عدد كبير من الشباب تعدى الـ150 شابًا لمعاكستها ثم تطور الأمر إلى لمس أجزاء من جسدها فبدأت تحدث مشادات بينها وبين الشباب ثم صرخت وتجمع بعض الشباب لإخراجها من المكان نافين تحرشهم بالفتاة مشيرين إلى أنهم تجمعوا للمشاهدة فقط عندما رأوا ما حدث ولم يكونوا ضمن الشباب المتحرش "كنا بنتفرج بس".

كان اللواء رأفت عبدالفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم ميت غمر من "ياسمين م. ال"، وشهرتها "بوسة حطبة"، 23 سنة طالبة بكلية الزراعة بجامعة عين شمس ومقيمة بمدينة ميت غمر يفيد تعرضها للتحرش الجماعي من قبل مجموعة كبيرة من الشباب أثناء سيرها بشارع بورسعيد بالمدينة مساء الخميس الماضي.

وشكل مدير المباحث فريق بحث برئاسته حيث جرى تفريغ كاميرات المراقبة بنطاق الشارع وتحديد هوية 7 شباب من الموجدين بنطاق الواقعة.

بتقنين الاجراءات جرى القبض عل 7 متهمين وهم" "أحمد. س"، و"محمد.هـ"، و"محمد.ص"، و"مصطفى.هـ"، و"محمد.ق"، و"عبدالله.أ"، و"على.م".

حُرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبس الشباب 15 يومًا على ذمة التحقيقات ووجهت لهم تهمة التحرش والفعل الفاضح في الطريق العام.

من جانبه أكد خالد البري محامي المتهمين أن الفتاة كانت تسير بملابس شبه عارية وكان هناك أكثر من 150 شاب وراءها فلماذا لم يتم القبض سوى على هؤلاء فقط، مضيفًا أن هناك غضب بين أهالي ميت غمر بسبب القبض على الشباب مطالبين بعقاب الفتاة.

وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ اتهم فيه الفتاة بالتحريض على الفسق لقيامها بنشر صور وفيديوهات فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستجرام" ما أثار الشباب ضدها عندما كانت تسير بالشارع