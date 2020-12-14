أخبار عاجلة

مصادرة 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات في الشرقية -
تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا في زيادة يومية قياسية -
وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر -
الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم -
الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا -
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر -
السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض -
إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

: تطبيع إسرائيل ودول عربية يجب ألا يكون على حساب الشعب الفلسطيني

Print
روسيا: تطبيع إسرائيل ودول عربية يجب ألا يكون على حساب الشعب الفلسطيني : تطبيع إسرائيل ودول عربية يجب ألا يكون على حساب الشعب الفلسطيني

مصراوي Masrawy

03:07 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

وكالات:

جدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، موقف بلاده من السلام في الشرق الأوسط، وشدد على أن تطبيع دول عربية علاقاتها مع إسرائيل يجب ألا يهمش القضية الفلسطينية- حسبما نقلت اليوم.

وقال وزير الخارجية الروسي أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، إن موسكو تلاحظ زيادة في نسق تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة، معتبرا ذلك خطوة إيجابية من شأنها المساعدة في تجاوز التناقضات وبناء قنوات للحوار والتواصل حضاري.

وأضاف لافروف: "مع ذلك فإن روسيا تؤكد باستمرار على موقفها الرسمي أن ذلك لا يجب أن يهمش القضية الفلسطينية أو نسيانها، القضية التي يجب أن تحل على أساس قرارات منظمة الأمم المتحدة والتي يجب أن تضمن إنشاء دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام ".

جدير بالذكر أن الدستور الكويتي ينص على أنه "يجب أن يكون أحد أعضاء من الأشخاص الذين تم انتخابهم في مجلس الأمة، ويجب ألا يزيد عدد أعضاء الحكومة عن ثلث أعضاء مجلس الأمة المنتخبين (عدد أعضاء البرلمان 50 عضوا)".

وتم تشكيل أول حكومة للكويت بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، في عهد الأمير الشيخ عبد الله السالم الصباح، في 17 يناير 1962، حيث كانت حكومة انتقالية حتى بدء العمل بالدستور.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

وزير الزراعة: "صحة الحيوان" اعتمدت 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض

السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض

شبكة عيون الإخبارية