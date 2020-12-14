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مصراوي Masrawy

وكالات:

جدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، موقف بلاده من السلام في الشرق الأوسط، وشدد على أن تطبيع دول عربية علاقاتها مع إسرائيل يجب ألا يهمش القضية الفلسطينية- حسبما نقلت روسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية الروسي أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، إن موسكو تلاحظ زيادة في نسق تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة، معتبرا ذلك خطوة إيجابية من شأنها المساعدة في تجاوز التناقضات وبناء قنوات للحوار والتواصل حضاري.

وأضاف لافروف: "مع ذلك فإن روسيا تؤكد باستمرار على موقفها الرسمي أن ذلك لا يجب أن يهمش القضية الفلسطينية أو نسيانها، القضية التي يجب أن تحل على أساس قرارات منظمة الأمم المتحدة والتي يجب أن تضمن إنشاء دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام ".

جدير بالذكر أن الدستور الكويتي ينص على أنه "يجب أن يكون أحد أعضاء الحكومة من الأشخاص الذين تم انتخابهم في مجلس الأمة، ويجب ألا يزيد عدد أعضاء الحكومة عن ثلث أعضاء مجلس الأمة المنتخبين (عدد أعضاء البرلمان 50 عضوا)".

وتم تشكيل أول حكومة للكويت بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، في عهد الأمير الشيخ عبد الله السالم الصباح، في 17 يناير 1962، حيث كانت حكومة انتقالية حتى بدء العمل بالدستور.