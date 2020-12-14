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عن اتهامها بالهجمات الإلكترونية على الخزانة الأمريكية: لا علاقة لنا بالحادث

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روسيا عن اتهامها بالهجمات الإلكترونية على الخزانة الأمريكية: لا علاقة لنا بالحادث عن اتهامها بالهجمات الإلكترونية على الخزانة الأمريكية: لا علاقة لنا بالحادث

مصراوي Masrawy

03:05 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

وكالات:

علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أنباء عن هجمات إلكترونية على وزارة الخزانة الأمريكية، قائلا إن واشنطن تجاهلت اقتراحاتها بالتعاون في مكافحة القرصنة الإلكترونية، حسبما نقلت تقارير إعلامية روسية.

وفي تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، قال بيسكوف: "يمكنني أن أرفض مجددا هذه الاتهامات، كما أود أن أجدد كذلك أن الرئيس بوتين هو الذي اقترح على الجانب الأمريكي التنسيق وعقد اتفاقية حول التعاون في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات، وكان ذلك سيسمح للدولتين بالتعاون في مكافحة أي جرائم سيبرانية وأي محاولات للتجسس السيبراني وما إلى ذلك. لكن مبادرة بوتين هذه لم تتلق ردا في الولايات المتحدة".

وتابع المتحدث باسم الكرملين: "إذا كانت هناك هجمات ما على مدار أشهر ولم يستطع الأمريكيون التعامل مع هذه المشكلة، فلعل ذلك ليس سببا لإلقاء اتهامات عارية من الأساس إلى الروس، فلا علاقة لنا بالأمر".

وفي وقت سابق، أفادت "رويترز" بأن مجموعة من القراصنة مدعومة من دولة أجنبية تمكنت من اختراق قواعد المعلومات التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية والهيئة الوطنية للاتصالات والمعلومات.

وكان الهجوم كبيرا إلى درجة أن مجلس الأمن القومي الأمريكي عقد اجتماعا حول هذا الموضوع، يوم السبت، وفقا لأحد المصادر. فيما نقلت "واشنطن بوست" عن مصادر لها أن الاتهامات تم توجيهها إلى قراصنة روس، دون ورود أي أدلة تدعم هذه الفرضية.

ووصفت السفارة الروسية لدى واشنطن هذه الاتهامات بـ "العارية من الأساس".

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