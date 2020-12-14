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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8660.31 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8660.31 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 8660.31 نقطة
بتداولات بلغت 10.9 مليارات ريال لأكثر من 315 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 15.84 نقطة ليقفل عند مستوى 8660.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 315 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الواحة، والفخارية، والصناعات الكهربائية، وباعظيم، والمصافي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات صناعة الورق، وصادرات، ومجموعة الحكير، ووفرة، والصمعاني فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و8.11%.

وكانت أسهم شركات ريدان، وكيان السعودية، وأبو معطي، وزين السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أبو معطي، وريدان، وأنعام القابضة، والمصافي، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم منخفضاً 303.81 نقاط ليقفل عند مستوى 19942.12 نقطة، وبتداولات بلغت 47 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 360 ألف سهم تقاسمتها 1099 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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