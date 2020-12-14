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رويترز: استئناف مفاوضات السلام بين الأفغانية وطالبان في يناير

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رويترز: استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان في يناير رويترز: استئناف مفاوضات السلام بين الأفغانية وطالبان في يناير

مصراوي Masrawy

02:56 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

وكالات:

تستأنف الأفغانية وحركة طالبان مفاوضات السلام أوائل يناير المقبل، بعد سلسلة من المفاوضات السابقة والتوصل لاتفاق على قواعد إجرائية أساسية لمواصلة الحوار بينهما لإنهاء الحرب، حسبما نقلت وكالة رويترز .

وقال أعضاء وفد الحكومة الأفغانية، اليوم الاثنين، إنهم سيغادرون الدوحة ويعودون إلى كابل.

بدوره قال مسؤول أفغاني كبير يشرف على الاتصالات الدبلوماسية مع طالبان: "بدأنا استراحة، وسنكون مستعدين لبحث جدول الأعمال عند استئناف المفاوضات".

ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم طالبان.

وانطلقت المفاوضات بين الطرفين في قطر في سبتمبر الماضي، بعد شهور من توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان يقضي بانسحاب 12 ألف جندي أمريكي ما زالوا في أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية والتزام طالبان بالحوار مع الحكومة الأفغانية لإحلال السلام.

ولم تهدأ وتيرة العنف في أفغانستان رغم عملية السلام. وتندلع اشتباكات من حين لآخر في أنحاء مختلفة من البلاد وتتعرض العاصمة كابل لهجمات صاروخية.

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