الكرملين: الإغلاق المحتمل للقنصليات الأمريكية لن يفسد العلاقات بين البلدين أكثر مما هي عليه

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موسكو- (أ ش أ):

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الإغلاق المحتمل للقنصليتين العامتين للولايات المتحدة في مدينتي فلاديفوستوك ويكاترينبورج الروسيتين من غير المرجح أن يفسد العلاقات الروسية الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ليست في أفضل حال.

وقال بيسكوف ،في تصريح له اليوم الاثنين، ردا على سؤال بهذا الشأن،: "تعلمون، أن الوظيفة الرئيسية بشكل عام هي توفير الخدمات القنصلية والتأشيرات، ولم يتم تنفيذ هذه الخدمات القنصلية والتأشيرات منذ فترة طويلة في هذه البعثات الخارجية الأمريكية على أراضينا، لذلك لا يوجد تأثير كبير".

وأضاف:" إذا كنا نتحدث عن العلاقات بشكل عام، فبالتأكيد هذه الخطوة لن تفسد العلاقة بشكل اكبر مما هو حاصل الآن".

يُذكر أن تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق باحتمال إغلاق القنصليتين العامتين للولايات المتحدة الأمريكية في مدينتي فلاديفوستوك ويكاترينبورج .