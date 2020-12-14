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بتهمة الكسب غير المشروع.. جنايات الإسكندرية تعاقب حسن البرنس بالسجن 3 أشهر

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بتهمة الكسب غير المشروع.. جنايات الإسكندرية تعاقب حسن البرنس بالسجن 3 أشهر بتهمة الكسب غير المشروع.. جنايات الإسكندرية تعاقب حسن البرنس بالسجن 3 أشهر

مصراوي Masrawy

03:00 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت الدائرة 36 بمحكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة الدكتور حسن البرنس، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية"، ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق، بالحبس 3 أشهر وغرامة مالية 100 جنيه، وذلك في القضية رقم 14468 لسنة 2020 والمقيدة برقم 30 لسنة 2020 كسب غير مشروع، لاتهامه بالتربح.

كان جهاز الكسب غير المشروع أحال القيادي الإخواني حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية في عهد جماعة الإخوان، إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة بحوالي 3.5 مليون جنيه، حصل عليها بطريق كسب غير مشروع.

وتضمن قرار إحالة حسن البرنس إلى محكمة الجنايات قيامه خلال الفترة من 2012 حتى 2013، باستغلال نفوذه الوظيفي الذي يتولاه والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 3.5 مليون جنيه، وهي الزيادة الطارئة في ثروته ولا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.

وأشار قرار الإحالة إلى أن البرنس استغل تعاظم دوره أثناء حكم الإخوان في الحصول على مزايا ومنافع، ويمتلك أموالًا سائلة ومنقولة وأسهمًا وسندات بالشركات، وعددا من الشقق بجانب مبالغ مالية وعجز عن تبرير الزيادة الطارئة في ثروته.

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