لضبط الأسواق ومكافحة الغلاء.. المصيلحي: "حماية المستهلك" يشن حملات على المخالفين والمصانع غير المرخصة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جهاز حماية المستهلك خلال الفترة الماضية شن حملات مكبرة بعدد كبير من المحافظات، استهدفت التجار المخالفين والمصانع غير المرخصة والمحلات التجارية؛ خصوصًا في فترة البلاك فرايدي.

واستهدفت الحملات المنشآت الطبية والصيدليات والمعامل ومخازن الأدوية التي تعمل دون ترخيص، وذلك بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بوزارة الصحة.

وأضاف المصيلحي أن الهدف من الحملات هو ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات.

وأشاد وزير التموين بمجهودات جهاز حماية المستهلك في ظل القيادة الجديدة للجهاز برئاسة أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية والقائم بأعمال رئيس الجهاز.

وصرح حسام الدين بأن حملات الجهاز أسفرت عن ضبط عدد 500663 قرصًا و2395 أمبولاً و8234 زجاجة أدوية مختلفة الأنواع و1026 أنبوب كريم و46013 علبة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها و66 علبة أدوية مخالفة للتسعير الجبري و313 علبة أدوية محظور تداولها خارج وزارة الصحة والسكان، كما تم ضبط عدد ١٠٧٩٧ علبة أدوية مدرجة جدول أول صحة نفسية وعصبية ومدرجة جدول ٣ مخدرات، وضبط عدد 821939 قطعة مستحضرات تجميل في مخازن غير مرخصة، وتم غلق المنشآت المخالفة طبقًا للقانون.

وضبط 342 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام بعدد من الهايبر ماركت الشهيرة و300 طن ملح حجري فاسد وغير صالح للاستخدام الآدمي و16 طن سماد مدعم وغير مصرح بتداوله خارج الجمعيات الزراعية، كما تم تحرير 122 محضرًا للمخالفين والتحفظ علي المضبوطات، بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وبني سويف والفيوم والسويس.

وتم إحالة هذه المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وقال حسام الدين إن الجهاز يستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع التجار على الالتزام بصون وحماية حقوق المستهلك وإنفاذ القانون ويهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أية شكاوى أو مخالفات عن طريق طرق التواصل بالجهاز وهو الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب: 01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على Facebook، والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.