مرصد الأزهر في أسبوع: الإشادة بتصريحات الرئيس حول احترام الرموز الدينية.. ومتابعة جهود القضاء على الإرهاب

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

سلَّط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الضوءَ على عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي والعالمي خلال الأسبوع الماضي؛ حيث تابع المرصد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الفرنسية باريس.

وثمَّن المرصد مطالبة الرئيس السيسي بوضع حد للمساس بالرموز الدينية تحت شعار ممارسة حرية التعبير، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس السيسي تأتي في وقت بالغ الأهمية، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في معدلات جرائم العنف ضد المسلمين، والممارسات العدائية ضد الإسلام في أوروبا.

وتابع المرصد بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، الذي عكس بعض جهود أبنائها في تتبُّع البؤر الإرهابية في شمال سيناء على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، وأكد المرصد أن القوات المسلحة بذلك تقطع الطريق على العناصر التكفيرية والمتطرفة التي تعمل على تشكيل أي مصدر قلق أو تهديد للدولة المصرية أو ترويع المواطنين الآمنين، وذلك من خلال استهدافهم قبل التجمع والحصول على السلاح.

وتعليقًا على تسجيل 13 جريمة ضد المساجد في ولاية «بافاريا» الألمانية منذ بداية العام الجاري، حذَّر المرصد من الاعتداءات المتكررة من قِبَل تيار اليمين المتطرف على المساجد، لافتًا إلى أن نسبة الاعتداءات في ولاية «بافاريا» مؤشر خطير خاصَّة إذا وضعنا في الاعتبار أن الجمعيات الإسلامية في الولاية ترى أن العدد أكبر من هذا بكثير.

وفي بيان له بمناسبة «اليوم العالمي لحقوق الإنسان»، الذي يحتفل به العالم في العاشر من ديسمبر كل عام، قال المرصد إن تطبيق حقوق الإنسان دون ازدواجية في المعايير يمكن أن يعالج كثيرًا من المآسي التي تعاني منها الإنسانية اليوم، ويسد معظم النوافذ أمام الجماعات الإرهابية وتيار اليمين المتطرف، ويقطع الطريق أمام خطاباتهم التحريضية.

وعلى صعيد المقالات والتقارير المتواصلة التي تعالج قضايا مرصد الأزهر، نشر المرصد عددًا من المقالات والتقارير، من أبرزها: مقال باللغة العربية بعنوان «ملمح من جهود الأزهر لدعم فلسطين»، ومقالان باللغة الفرنسية تحت عنوان «فلسفة التطرف الديني» و«الذئاب المنفردة: التعريف والأهداف»، ومقال باللغة الألمانية بعنوان «أهمية حوار الحضارات في نشر السلام»، إضافة إلى نشر عدد من المتابعات والرسائل على منصات المرصد بلغاته المختلفة.