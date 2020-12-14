سرعة الرياح 16 عقدة.. الأرصاد: رمال وأتربة على القاهرة والسواحل الشمالية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى ومدن القناة- تشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت الهيئة- عبر الصفحة الرسمية لها بموقع فيسبوك- أن سرعة الرياح ١٦عقدة، والرياح جنوبية غربية والرؤية ٦٠٠٠ متر.

وتابعت الهيئة أن درجة الحرارة على القاهرة 20 درجة الآن، بينما تصل لـ18 درجة على مرسى مطروح، وسرعة الرياح هناك ٢٢عقدة والرياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة أيضًا.

لمتابعة المزيد من أخبار الطقس اضغط هنا: