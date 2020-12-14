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بعد العطل العالمي.. خدمات "جوجل" و"جي ميل" و"يوتيوب" تعود للعمل تدريجياً

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بعد العطل العالمي.. خدمات "جوجل" و"جي ميل" و"يوتيوب" تعود للعمل تدريجياً بعد العطل العالمي.. خدمات "جوجل" و"جي ميل" و"يوتيوب" تعود للعمل تدريجياً
عطل فني مفاجئ أدى إلى توقفها تماماً لدى جميع المستخدمين حول العالم تقريباً

بعد العطل العالمي.. خدمات

بدأت بعض خدمات "جوجل" و"جي ميل" و"يوتيوب" في العودة للعمل تدريجياً بعد انقطاع مفاجئ ضربها قبل قليل في معظم أنحاء العالم.

وكان قد شهد موقع "يوتيوب" وخدمة البريد الإلكتروني "جي ميل" عطلاً فنياً مفاجئاً، الاثنين، مما أدى إلى توقفهما تماماً لدى جميع المستخدمين حول العالم تقريباً.

وحسب مواقع متخصصة في الأخبار التقنية، فإن الموقع والخدمة التابعين لـ"غوغل" تعطلا منذ منتصف النهار بتوقيت غرينتش تقريباً.

وقال 54% ممن واجهوا مشاكل في "يوتيوب" إنهم لم يتمكنوا من تصفح الموقع، فيما أشار 42% منهم إلى عدم قدرتهم على مشاهدة مقاطع الفيديو، وفشل 2% في الولوج إلى حساباتهم.

وبالنسبة لـ"جي ميل"، أوضح 75% من المستخدمين أنهم لم يستطيعوا الدخول إلى البريد، فيما فشل 15% من الوصول إلى الموقع، وقال 8% إنهم لا يتلقون الرسائل.

ولم يُعلق عملاق التكنولوجيا بعدُ على العطل.خدمات جوجل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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