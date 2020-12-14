وزيرا العدل والطيران يفتتحان الدورة التدريبية لقضاة المحاكم الاقتصادية- (صور)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، والطيار محمد عنبه وزير الطيران المدني، اليوم الاثنين، أعمال الدورة التدريبية المنعقدة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب، تحت عنوان "لوجستيات النقل الجوي"، والتي يشارك فيها عدد من قضاة المحاكم الاقتصادية في إطار الاختصاص المستحدث للمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات المتعلقة بالنقل الجوي بموجب القانون رقم 146 لسنة 2019 .

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه جاء ذلك انطلاقًا من رؤية وزارة العدل نحو الارتقاء بالتكوين المهني للسادة القضاة من خلال التدريب المستمر، والدعم اللوجستي بالمعلومة القانونية، وتأهيلهم عملياً للانخراط في منظومة القضاء المتخصص وتفعيله.

وتهدف الدورة إلى ترسيخ مفاهيم الدورة المستندية للمناولة، وأعمال النقل والتخزين والشحن المتعلقة بقانون الطيران رقم 28 لسنة 1981 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الحاكمة له والخاصة بنقل الركاب والبضائع والمسئولية الناشئة عنها .

تنعقد الدورة على مجموعتين اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 14/12/2020 حتى يوم الخميس الموافق 17/12/2020 .