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29 ديسمبر.. الحكم على أحد المتهمين بقضية "طفل المرور" لإساءة استخدام مواقع التواصل

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29 ديسمبر.. الحكم على أحد المتهمين بقضية "طفل المرور" لإساءة استخدام مواقع التواصل 29 ديسمبر.. الحكم على أحد المتهمين بقضية "طفل المرور" لإساءة استخدام مواقع التواصل

مصراوي Masrawy

02:42 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

حجزت محكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، الحكم على أحد المتهمين بقضية "طفل المرور"، لجلسة 29 ديسمبر.

ونسبت النيابة للمتهم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في إهانة شرطي مرور والتنمر عليه، وإدارة ذلك الحساب لارتكاب تلك الجريمة.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.

وذكرت النيابة العامة في بيان أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها.

يذكر أن محكمة الطفل حجزت الحكم على طفل المرور وأصدقائه لجلسة 20 ديسمبر الجاري.

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