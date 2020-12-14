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الأوقاف والأعلى للإعلام يطلقان مبادرة استراتيجية بناء الوعى 2021.. غدا

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الأوقاف والأعلى للإعلام يطلقان مبادرة استراتيجية بناء الوعى 2021.. غدا الأوقاف والأعلى للإعلام يطلقان مبادرة استراتيجية بناء الوعى 2021.. غدا

مصراوي Masrawy

02:48 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

يطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس الأعلى للإعلام، غدا، استراتيجية بناء الوعي 2021 وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية وستكون مطروحة أمام الجهات المعنية للمشاركة فيها.

ومن بين الموضوعات المقترحة التي سيتم طرحها:

- الشائعات وحروب الجيل الرابع

- بناء شخصية الأوطان

- الأديان والأوطان

- المكون الثقافي في المناهج التعليمية

- شهيد الحق وقتيل الباطن

- التعليم وتشكيل الهوية الوطنية

- الوطنيون والإجراء

- المتجرأون على الفتوى

- القيم الدينية والقيم الإنسانية

- الاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى

- الجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة

- التطرف الالكتروني

- الجمعيات الدينية واختراق دور النشر

- المرأة في الحضارة الإنسانية

- اللغة العربية "المأمول والتحديات"

- أثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم

- دعم النتج الوطني مطلب شرعي

- حق العامل وحق العمل "العلاقة بين الأجر والعمل"

- الكفاءة والولاء

- مفهوم احترام الكبير

- قيادة الدول بين الهواية والخبرة

وقال وزير الأوقاف، إنه سيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "الندوات – المحاضرات – الدورات التدريبية – الإصدارات – مراكز التدريب والتثقيف".

وأشار في بيان له، الاثنين، إلى أنه من ضمن المقترحات المطروحة توقيع بروتوكول مع الوزارات المعنية بهذه القضايا.

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