مياه أسيوط تطبق أنظمة التحكم في إنتاجية المياه ولخدمة العملاء

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، توفير الدعم اللوجيستي للمساعدة في مواجهة الأزمات والطوارىء وذلك بتحديد النقاط الساخنة والأنفاق المعرضة لتراكم مياه الأمطار على خرائط GIS، فضلاً عن توفير المعدات الميكانيكية الداعمة لقدرة الشركة الفائقة في التعامل مع الازمات والطوارىء من انفجارات أو كسور بالشبكات واصلاح الاعطال في أوقات قياسية دون تأثير على مستوى الخدمة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من حيث الكم والجودة.

وأضاف عبدالغفار، أن الشركة تقوم بدراسات جدوى فنية واقتصادية للمناطق التى تعانى من قصور في مستوى الخدمات المقدمة المقترحات اللازمة لعلاج ذلك.

وتابع: يجرى تحسين ورفع كفاءة وحدات انتاج مياه الشرب وشبكات التوزيع، وكذلك وحدات جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، ما له من أثر إيجابى ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أنه تم تدعيم عدد (7) مراكز خدمة عملاء متنقل بالبنية المعلوماتية والتكنولوجية لتحقيق تواصل جيد وفعال مع المواطنين، هذا بالأضافة إلى تطبيق منظومة التحصيل الالكترونى (ADVAC) وتفعيل منظومة شحن العدادات مسبقة الدفع.

وأشار إلى حدوث طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كماً ونوعاً وذلك من خلال ربط جميع المحطات المرشحة بالشركة على نظام (SCADA) للمراقبة والتحكم في عمليات التشغيل وتحسين الأداء وتوفير النفقات التشغيلية وتركيب عدد (80) جهاز قياس تصرف وعدد (45) جهاز قياس ضغط بعدد (49) محطة، وتطبيق منظومة (DMA) لتقليل الفاقد من المياه المنتجة مما يعود بالنفع العام على جميع العملاء.