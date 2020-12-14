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رئيس جهاز "النوبارية الجديدة": تشغيل خط أتوبيس خارجى إلى مدينة دمنهور تيسيراً على المواطنين

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رئيس جهاز "النوبارية الجديدة": تشغيل خط أتوبيس خارجى إلى مدينة دمنهور تيسيراً على المواطنين رئيس جهاز "النوبارية الجديدة": تشغيل خط أتوبيس خارجى إلى مدينة دمنهور تيسيراً على المواطنين

مصراوي Masrawy

02:38 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب-محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، يرافقه مسئولو إدارات التشغيل والصيانة ورؤساء الأحياء بالجهاز، أعمال إعادة الشيء لأصله بالحي السكنى الثاني، والتي تشمل صيانة المسطحات الخضراء وترميم الأسفلت ورفع كفاءة بلاعات المطر وطلاء أعمدة الإنارة ورفع كفاءتها، كما استمع لبعض اقتراحات وشكاوى المواطنين بالمدينة.

وأكد رئيس جهاز "النوبارية الجديدة"، على تكثيف العمالة لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمنى المخطط من رصف ومرافق وكهرباء ومسطحات خضراء بشارع محمود سامى البارودي، مشيراً إلى أن العمل متواصل ليل نهار، تمهيداً لاستكمال باقي الأعمال على مستوى القطاعات بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار العمل الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم في مختلف الأنشطة والقطاعات الخدمية، مشيراً إلى أنه تم البدء فى تشغيل خط أتوبيس غرب ووسط الدلتا من مدينة النوبارية الجديدة إلى مدينة دمنهور، تيسيراً على سكان المدينة والطلاب، ويجرى تطوير ورفع كفاءة محطة الاتوبيس بالمدينة التي تم تنفيذها منذ أكثر من 20 عاماً.

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