خاص لـ "مصراوي".. المفتي الأسبق": إلقاء الكمامات في الشارع بعد استعمالها حرام شرعًا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

كشف الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن إلقاء الكمامات في الشارع بعد استعمالها، حرام شرعا، لأنها تؤدي إلى إيذاء الآخرين.

وأضاف واصل في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن الدين الإسلامي يؤكد أن "إماطة الأذى عن الطريق صدقة"، فكيف الحال بالذي يلقي الكمامة في الشارع؟، وهذا الأمر لا يعد أذى فقط، بل هو أمر خطير على الإنسان والمجتمع.

وأشار مفتي الجمهورية الأسبق، إلى أن الذي يلقي الكمامة في الشارع بعد استعمالها بما فيها من ميكروبات، من الممكن أن يتسبب في إصابة إنسان آخر بقصد أو غير قصد، ومن الممكن أن يحصل عليها شخصا آخر ويستعملها وتؤدي إلى ضرره أو وفاته، وهذا الأمر يُعد كقتل النفس، وهي جريمة في نظر الشرع، وليست مجرد شيء محظور.

وقال مفتي الجمهورية الأسبق: "لا بد أن يعلم الناس أن إلقاء الكمامات في الشارع بعد استعمالها أمر خطير، نهى عنه الشرع، لأنه من الممكن أن يستعملها شخص آخر تسبب في وفاته، ما يترتب عليه عقوبات على الشخص المتسبب لن يستطيع أن يتحملها وهي " القصاص أو التعزير أو الكفارة".

ونوه عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن إلقاء الكمامات في الشارع بعد استعمالها، جريمة في نظر الشرع والدين بناء على الخطر الداهم الذي يحدث الآن من حيث انتشار لفيروس كورونا، وكل ما ينتج عنه من خطر يتحمله الإنسان الذي فعل ذلك.

وأشار إلى أن إلقاء الكمامات في الشارع بعد استعمالها، دون حرقها أو تمزيقها أو إلقائها في سلة المهملات في كيس مغلق لتتولى الجهات المختصة التخلص منها، يعد إثمًا شرعيًا ودنيويًا.