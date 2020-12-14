أخبار عاجلة

الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم -
الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا -
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر -
السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض -
إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض -
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

هولندا تتجه لفرض إجراءات إغلاق صارمة

Print
هولندا تتجه لفرض إجراءات إغلاق صارمة هولندا تتجه لفرض إجراءات إغلاق صارمة

مصراوي Masrawy

02:38 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

امستردام- (د ب ا):

تتجه هولندا لفرض إجراءات إغلاق صارمة، حيث تعقد اليوم الاثنين اجتماعا طارئا في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يوجه رئيس الوزراء مارك روته كلمة متلفزة للأمة مساء اليوم.

ومن المتوقع إغلاق جميع المحال ماعدا التي تبيع البضائع الضرورية للحياة اليومية. وقد أعلنت ألمانيا، التي تتشارك حدودا لمسافة 580 كيلومترا مع هولندا، عن إغلاق ثاني يبدأ تطبيقه من بعد غدا الأربعاء.

وتخشي السلطات الهولندية أن يقوم الكثير من الألمان بعبور الحدود للتسوق من أجل أعياد الميلاد.

وقال وزير الصحة الهولندي هوجو دي يونج قبل بدء اجتماع الأزمة" الوضع خطير للغاية".

وتواجه المستشفيات صعوبة في التعامل مع ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا. وقد سجلت هولندا نحو 10 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويعيش نحو 5ر17 مليون نسمة في هولندا، التي فرضت إغلاقا جزئيا منذ منتصف أكتوبر الماضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض

السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض

إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض

إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض

شبكة عيون الإخبارية