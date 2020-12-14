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مقتل أمين شرطة بطلق ناري في الدقهلية.. وتحريات أولية: واقعة انتحار

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مقتل أمين شرطة بطلق ناري في الدقهلية.. وتحريات أولية: واقعة انتحار مقتل أمين شرطة بطلق ناري في الدقهلية.. وتحريات أولية: واقعة انتحار

مصراوي Masrawy

02:44 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

الدقهلية - رامي محمود:

لقي أمين شرطة بمركز أجا محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

تلقى اللواء رأفت عبد الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى أجا المركزي بوصول "حمادة. م. أ"، 40 عامًا، من قرية نوسا البحر، مصابًا بطلق ناري في الأنف والفم، بادعاء انتحار.

وتحرر محضر لازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وتقرر نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي، للطب الشرعي وبيان ما به من إصابات، وكلفت المباحث لكشف ملابسات الواقعة.

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