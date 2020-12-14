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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبد الواحد:

شهدت قرية بني حميل التابعة لمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج، تشييع جنازة، استخدم فيها الأهالي جريد النخيل الأخضر، وتقدم الموكب مجموعة من حاملي الطبول والدفوف.

وشيع الآلاف من الأهالي، مساء أمس الأحد، جثمان الشيخ زكريا النجار الحميلي، أحد أبناء القرية، إلى مثواه الأخير، وردد المشيعون هتافات "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، مؤكدين أن الشيخ زكريا، من أولياء الله الصالحين والمباركين بالقرية، وكانت تظهر عليه علامات التقوى والورع أثناء حياته بينهم.

وتوفي الشيخ زكريا النجار أثناء تلقيه العلاج في مستشفى سوهاج الجامعي، متأثرًا بإصابته منذ حوالي 20 يومًا في حادث مروري على الطريق الزراعي "مصر – أسوان" دائرة مركز البلينا.

يذكر أن قرية بنى حميل تضم العديد من الأضرحة، ويأتي إليها الزوار من جميع أنحاء المحافظة وخارجها.