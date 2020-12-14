3 وزراء ومحافظ القاهرة يفتتحون مسجد "الأسمرات 3".. الجمعة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مسجد "الأسمرات 3" يوم الجمعة المقبل الموافق 18 ديسمبر 2020 م، بحضور ومشاركة وزيري التنمية المحلية والشباب والرياضة.

ويؤدي الدكتور رمضان عفيفي، مدير عام الإرشاد بديوان عام وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بالمسجد، ويتناول موضوع الخطبة: "الوقاية خير من العلاج" للتأكيد على أهمية الوقاية بصفة عامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا بصفة خاصة.

كانت وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة المقبلة الـ 18 من ديسمبر الجاري، تحت عنوان "الوقاية خير من العلاج".

وقال وزير الأوقاف، إن أهل العلم أكدوا أن دفع الضرر قبل وقوعه أولى وأوجب من دفعه بعد وقوعه، وقد قالوا: درهم وقاية خير من قنطار علاج.

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