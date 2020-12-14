أخبار عاجلة

الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم -
الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا -
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر -
السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض -
إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض -
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

3 وزراء ومحافظ القاهرة يفتتحون مسجد "الأسمرات 3".. الجمعة

Print
3 وزراء ومحافظ القاهرة يفتتحون مسجد "الأسمرات 3".. الجمعة 3 وزراء ومحافظ القاهرة يفتتحون مسجد "الأسمرات 3".. الجمعة

مصراوي Masrawy

02:34 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مسجد "الأسمرات 3" يوم الجمعة المقبل الموافق 18 ديسمبر 2020 م، بحضور ومشاركة وزيري التنمية المحلية والشباب والرياضة.

ويؤدي الدكتور رمضان عفيفي، مدير عام الإرشاد بديوان عام وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بالمسجد، ويتناول موضوع الخطبة: "الوقاية خير من العلاج" للتأكيد على أهمية الوقاية بصفة عامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا بصفة خاصة.

كانت وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة المقبلة الـ 18 من ديسمبر الجاري، تحت عنوان "الوقاية خير من العلاج".

وقال وزير الأوقاف، إن أهل العلم أكدوا أن دفع الضرر قبل وقوعه أولى وأوجب من دفعه بعد وقوعه، وقد قالوا: درهم وقاية خير من قنطار علاج.

اقرأ أيضا:

الأوقاف: "الوقاية خير من العلاج" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

شبكة عيون الإخبارية