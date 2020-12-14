توابيت جديدة.. زاهي حواس يعلن عن كشف أثري جديد في سقارة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، نجاح البعثة الأثرية التي يترأسها في منطقة سقارة الأثرية، بجوار هرم الملك تيتي الأول، عن الوصول إلى آبار للدفن بها توابيت ولقى أثرية ضخمة من عصر الأسرة الحديثة.

وأكد حواس أن هذا الكشف الذي سيتم الإعلان عنه أوائل العام القادم سوف يلقي الضوء على جزء من تاريخ سقارة الذي لا نعرف عنه الكثير كما سيكشف النقاب عن أسرار جبانة الأسرة ١٨ و١٩ بمنطقة آثار سقارة.

على جانب آخر، تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، هذا الكشف الجديد، ورافقه الدكتور زاهي حواس والدكتور مصطفي وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

يأتي هذا الإعلان، تأكيدا لما كشف عنه موقع مصراوي يوم 5 أكتوبر الماضي عن توصل بعثة الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات وزير الآثار الأسبق، التي تعمل في جبانة تيتي بمنطقة سقارة الأثرية، في العثور على تابوتَين أثريَّين، وبعض اللقى الأثرية الأخرى والتماثيل الحجرية.