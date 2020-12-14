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حجز استشكال متهم على حكم سجنه بقضية "أحداث عنف المطرية" لـ 13 يناير

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حجز استشكال متهم على حكم سجنه بقضية "أحداث عنف المطرية" لـ 13 يناير حجز استشكال متهم على حكم سجنه بقضية "أحداث عنف المطرية" لـ 13 يناير

مصراوي Masrawy

01:42 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، حجز استشكال متهم على حكم سجنه 10 سنوات بقضية "أحداث عنف المطرية"، لجلسة 13 يناير للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أيمن القاضي.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

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