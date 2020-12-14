اغتصبها أمام زوجها.. الحكم على المتهم بهتك عرض سيدة داخل مقابر الإسماعيلية -صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب – حسام الدين أحمد

أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية، الدائرة الثانية اليوم الاثنين، على واقعة اتهام 4 أشخاص بهتك عرض سيدة، أمام زوجها داخل المقابر خلال بحثهما عن مركبة دراجة آلية "تروسيكل" مفقودة منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محى الدين إسماعيل ومحمد الصواف، ومحمود مجدي وأمانة سر محمد عبد الستار ومحمد العجوز، بالإعدام شنقا على المتهم الرئيسي "ع.غ" وبالسجن لمدة 10 سنوات على 3 من معاونيه هم، "ع.ي" 17 عامًا، و"ك.ا.م" 16 عاما، و"أ.م.ل"، 16 عامًا.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد ورود بلاغ للعميد إيهاب مصطفى مأمور قسم ثان الإسماعيلية من تاجر كراتين مقيم بدائرة القسم يفيد تعرض زوجته للاغتصاب أمام عينيه داخل المقابر على يد مسجل خطر بمعاونة 3 من أصدقائه.

جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الاسماعيلية وبرئاسة العميد خالد حبيب رئيس مباحث مركز الاسماعيلية ضم العميد هشام الشريف مفتش مباحث الإسماعيلية والعقيد أحمد الصغير رئيس مباحث المخدرات بالمديرية والمقدم مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونوه النقباء شريف لطفي ومصطفى الهادي ومحمود عبد الفتاح معاونو المباحث.

توصلت تحريات فريق البحث إلى أن المجني عليها "ع" 25 عامًا وزوجها "ك" 27 عامًا، يعملان في تجارة الكرتون والمخلفات عن طريق تجميعها وأنه يوم الواقعة دخل الزوج وزوجته إلى مقابر الإسماعيلية للبحث عن تروسيكل ملك الزوج اختفى فجأة أثناء عملهما في تجميع المخلفات والكرتون وأثناء بحثهما عنه داخل المقابر فوجئوا بـ4 أشخاص يشهرون الأسلحة البيضاء في وجههما، وشرع 3 منهم في شل حركة الزوج والاعتداء عليه بينما اغتصب المتهم الرابع الزوجة أمام زوجها داخل مقابر الاسماعيلية تحت تهديد السلاح الأبيض.

كما توصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "ع.غ" المتهم بالاغتصاب، 28 عامًا، عاطل ومسجل خطر، ومعاونوه "ع.ي"، 17 عامًا و"ك.ا" 16 عامًا، و"أ.م"، 16 عامًا.

جرى إلقاء القبض على المتهمين وضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في الجريمة، وبالعرض على النيابة قرر المستشار شريف معتز، رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، بإشراف المستشار ياسر زيتون، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق جددت 15 يومًا أخرى ثم إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية التي أصدرت قرارها المتقدم.

