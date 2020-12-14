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الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:40 مساءً
الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:40 مساءً
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:33 مساءً
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:33 مساءً
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:33 مساءً
السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض
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الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:31 مساءً
إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:31 مساءً
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة
-
الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
سناء المغيربي...ليبية في الخط الأول لمحاربة فيروس كورونا
أخبار العالم
BBC News عربي
الاثنين 14 ديسمبر 2020 01:55 مساءً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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