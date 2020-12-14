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دور الـ16 في أبطال أوروبا.. القرعة تبتسم لـ"ليفربول" وخصم عنيد ينتظر "البارسا"

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دور الـ16 في أبطال أوروبا.. القرعة تبتسم لـ"ليفربول" وخصم عنيد ينتظر "البارسا" دور الـ16 في أبطال أوروبا.. القرعة تبتسم لـ"ليفربول" وخصم عنيد ينتظر "البارسا"
مواجهة صعبة بين أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.. لاتسيو يلاقي "البافاري"

دور الـ16 في أبطال أوروبا.. القرعة تبتسم لـ

أسفرت قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا التي جرت اليوم عن مواجهات سهلة وأخرى صعبة، حيث يواجه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأسفرت القرعة عن وقوع لاتسيو الإيطالي في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، فيما يواجه أتلتيكو مدريد الإسباني تشيلسي الإنجليزي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة نسبياً لفريق ليفربول الإنجليزي الذي سيواجه لايبزيج الألماني، فيما يواجه بورتو البرتغالي يوفنتوس الإيطالي.

وفي مواجهة صعبة، يلتقي برشلونة مع باريس سان جيرمان فيما يواجه إشبيلية الإسباني بوروسيا دورتموند الألماني، وأخيراً وقع أتالانتا الإيطالي في مواجهة صعبة مع ريال مدريد.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 على مدار 4 أيام وهي 16 و17 و23 و24 فبراير القادم. أما جولة الإياب فستقام أيام 9 و10 و16 و17 مارس القادم. وستجرى قرعة الدورين الربع والنصف نهائي يوم 19 مارس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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