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صور.. محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة في الطوابية بعد تطويرها

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صور.. محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة في الطوابية بعد تطويرها صور.. محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة في الطوابية بعد تطويرها

مصراوي Masrawy

01:23 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، وحدة طب الأسرة بقرية الطوابية التابعة لمركز الفتح والتي جرى الانتهاء من تطويرها وإعادة إحلالها وتجديدها بتكلفة بلغت 5 ملايين و112 ألف جنيه بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية.

يأتي ذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفق نموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان.

رافق محافظ أسيوط، خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونواب رئيس المركز والعديد من التنفيذيين ومسئولي هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

وقال محافظ أسيوط، إن وحدة طب الأسرة الجديدة بقرية الطوابية، جرى إنشاؤها على مساحة 1083 متر وتبلغ مساحة المبنى 650 متر، وجرى تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن خطة تطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه، وضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي وتستهدف 60 قرية يجرى من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد اللواء عصام سعد، على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة قبل نهاية العام، للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى وفقًا لرؤية 2030.

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