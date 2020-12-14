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وزيرة البيئة ومحافظ كفرالشيخ يفتتحان مصنع سيدي سالم لمعالجة المخلفات

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وزيرة البيئة ومحافظ كفرالشيخ يفتتحان مصنع سيدي سالم لمعالجة المخلفات وزيرة البيئة ومحافظ كفرالشيخ يفتتحان مصنع سيدي سالم لمعالجة المخلفات

مصراوي Masrawy

01:23 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة صباح اليوم يرافقها اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ مصنع سيدي سالم لمعالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية بعد تطويره وذلك في إطار زيارة وزيرة البيئة للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات البنية التحتية لدعم منظومة المخلفات الصلبة البلدية بالمحافظة وتنفيذا لخطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وطرحها للقطاع الخاص للاستثمار مع وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات حفاظا على البيئة والصحة العامة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه يتم تقديم الدعم لمحافظة كفرالشيخ للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية طبقا لخطة البرنامج الوطني التابع للوزارة من خلال تطوير عدد من منشآت البنية التحتية منها مصنع سيدي سالم لمعالجة وتدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوي والوقود المشتق من المرفوضات RDF تضمنت رفع ما يقرب من 10.5 ألف متر مكعب من التراكمات داخل المصنع بدعم من البرنامج إلى جانب توريد وتركيب معدات فصل الوقود الحيوي (منخل وفاصل هوائي) بطاقة تشغيلية 250 طنا يوميا من المخلفات ليخدم مركزي سيدي سالم والرياض بمحافظة كفرالشيخ بخلاف مصنع بيلا لمعالجة المخلفات والذي تم الانتهاء من تطويره العام الماضي ويعمل بكفاءة عالية.

ومن ناحية أخرى قامت وزيرة البيئة ومحافظ كفرالشيخ بتفقد موقع مصنع مدينة كفرالشيخ لمعالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية والمزمع إنشاءه بعد الانتهاء من الدراسات البيئية والاجتماعية والتصميمات الهندسية له من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لإنشاء المصنع على مساحة 30 ألف متر مربع بطاقة تشغيلية 500 طن يوميا من المخلفات الصلبة وذلك لإنتاج السماد العضوي والوقود المشتق من المرفوضات ليخدم مراكز كفرالشيخ وقلين ومدينة سيدي غازي بالمحافظة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للبرنامج الوطني بالإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية في المحافظات الأربع الواقعة في نطاق عمل البرنامج (كفرالشيخ / الغربية / قنا / أسيوط) وتقديم الدعم للمحافظات في المدن الأكثر تكدسا بهدف تحسين الأوضاع البيئية والصحية وإبراز الوجه الحضاري الذي يليق بمصر وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي وهيئة التعاون الدولي الألمانية وهيئة التعاون السويسري.

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