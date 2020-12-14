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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

وقعت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تحت رعاية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة "قها للصناعات الكيماوية" بشأن تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة .

وقَّع بروتوكول التعاون كل من الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس وليد محمد رسمي رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي.

يهدف البروتوكول إلى إعادة وتأهيل وتطوير الإنشاءات الخاصة بمقرات الجهاز المختلفة الرئيسية والمقرات الأخرى "مكاتب التسجيل التجاري" التابعة للجهاز بكل محافظات الجمهورية، وما تستلزمه من صيانات وأجهزة ومعدات حديثة وتطوير البنية التحتية بما يمكن العميل من الحصول على الخدمات في فترة وجيزة .

وصرح "عشماوي"، بأن الجهاز لديه مكاتب للسجل التجاري داخل مجمعات خدمات الاستثمار، وكذلك في بعض مقرات الغرف التجارية، وجار استكمال إنشاء فروع لمكاتب السجل بمختلف فروع الغرف التجارية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بجانب أيضًا إتاحة خدمات السجل التجاري لما يقرب من 35 بنكًا،كما أنه جار إنشاء فروع لمكاتب السجل لأول مرة داخل بعض البنوك وسيتم افتتحها قريبًا .

واستعرض عشماوي ما قام به الجهاز من أعمال تطوير وتحديث للسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجارى منذ إنشائه في عام 1935، وتضمنت أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى عدة مراحل؛ منها ربط كل مكاتب السجل البالغ عددها 100 مكتب وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما يتم استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلاله التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم وحيد يسهم في أحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري، كما تم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.

وأشاد عشماوي بجهود وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية في إعداد قواعد بيانات متكاملة للمستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية والخبز .