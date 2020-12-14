ضبط شخص انتحل صفة وكيل جامعات أجنبية نصب على مواطنين

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، شخص انتحل صفة وكيل عدد من الجامعات الأجنبية، يدير كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، لقيامه بالنصب على راغبي الحصول على الشهادات الدراسية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لعمليات احتيال من قبل مسئولي أحد الأكاديميات التعليمية "غير مرخصة" ، والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دارسيه موثقة تعادل الشهادات الجامعية خلافاً للحقيقة.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص كائن بمنطقة الهرم بالجيزة، واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية، وقام بالإعلان عنها على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي زاعماً كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية معتمده خلافاً للحقيقة، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة تحت ذات الزعم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأكاديمية المُشار إليه حيث أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية مزورة بالكامل- عدد من الشهادات المنسوب صدورها لذات الأكاديمية- مجموعة من الكتب الدراسية– مجموعة من الملفات الخاصة بالطلبة– دفاتر ايصالات استلام نقدية تفيد تلقي الأكاديمية مبالغ مالية - مجموعة من طلبات الالتحاق بالدبلومات والدورات المختلفة) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.