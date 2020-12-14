أخبار عاجلة

الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم -
الأردن : 1708 اصابة جديدة بفيروس كورونا -
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر -
السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض -
إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض -
فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص -
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية -
"التجارة الخارجية" تبحث إجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إحالة دعوى غلق قناة للمفوضين

Print
إحالة دعوى غلق قناة الزمالك للمفوضين إحالة دعوى غلق قناة للمفوضين

مصراوي Masrawy

01:26 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المطالبة بإلزام رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرار بوقف بث قناة نادي الفضائية لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.

واختصمت الدعوى كُلًّا من الممثل القانوني لقناة الزمالك، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال صبري في دعواه إن ما يذاع عبر قناة الزمالك الفضائية يخالف ميثاق الشرف الإعلامي، لأنه من المعروف أن للإعلام دورًا تربويًا، وأن المواد الإعلامية تعتبر نوعًا من التعليم، وأن أغلب الناس يكتسبون ثقافتهم ومعرفتهم من وسائل الإعلام، وما تبثه القناة يهدر الكثير من القيم المجتمعية ويؤثر سلبًا في قطاع عريض من جمهور المشاهدين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

حرس الحدود بالشرقية ينقذ مقيمًا مصري الجنسية من الغرق في الخُبر

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

لأول مرة .. إلغاء احتفالات العام الجديد بالفنادق المصرية

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

وصول شحنة من الأدوية مُقدمة من مصر إلى السودان لعلاج مصابي كورونا

شبكة عيون الإخبارية