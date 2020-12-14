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29 ديسمبر.. الحكم عل متحرش الفتيات "إلكترونيا" في الجامعة الأمريكية

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29 ديسمبر.. الحكم عل متحرش الفتيات "إلكترونيا" في الجامعة الأمريكية 29 ديسمبر.. الحكم عل متحرش الفتيات "إلكترونيا" في الجامعة الأمريكية

مصراوي Masrawy

01:22 م الإثنين 14 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، الحكم على أحمد بسام زكي بتهمة التحرش بعدد من الفتيات وتهديدهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجلسة 29 ديسمبر الجاري.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، جنسيًا بالمجني عليها الأولى، "س. ف" بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب"، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال يقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفا.

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