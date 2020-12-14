الصين عن اعتقال صحفية "بلومبرج" : ما يجرى شأن داخلى لا يجب على الآخرين التدخل فيه

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بكين- (بي بي سي):

وجهت بكين تحذيراً ضد أي محاولة أجنبية للتدخل بشأن التقارير عن اعتقال صحفية تعمل لحساب وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية في الصين وقالت إن هذا الموضوع "شأن داخلي".

يذكر أن أفادت تقارير بأن السلطات المحلية أوقفت مواطنة صينية تدعى هيز فان الأسبوع الماضي للاشتباه بأنها "تنخرط في نشاطات ذات طابع إجرامي يهدد الأمن القومي للبلاد بموجب القوانين المعمول بها".

وحث الاتحاد الأوروبي بكين على الإفراج عن "فان" وكل الصحفيين والمراسلين المحتجزين على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة.

وردت السفارة الصينية في بروكسل على المناشدات الأوروبية وعلى منظمات تنشط للدفاع عن الصحفيين وحقوقهم بأن القضية أصبحت قيد التحقيق وأن حقوق السيدة فان مكفولة بالكامل بالقانون منبهة لأن المسألة هي "شأن داخلي صيني محض ، ولا يحق لأي دولة أو منظمة أخرى التدخل".

وتفرض الصين قيودًا على أغلب مواقع التواصل الاجتماعي والاتصال الإلكتروني المعروفة والمستخدمة في جميع أنحاء العالم وتعتمد على بدائل محلية ومحركات بحث خاصة بها وسكانها وحدها بشكل يصعب من جمع معلومات.