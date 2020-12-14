بيل جيتس سيتلقى لقاح كورونا ويحذر من خطورة الأشهر المقبلة

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلن بيل جيتس، الثري الأمريكي رئيس "مؤسسة بيل وميليندا جيتس"، المرتبطة بمساعي ابتكار اللقاح فايزر المضاد لكورونا، أنه سيخضع للتطعيم علنا حتى يعزز ثقة الناس في اللقاح، حسبما نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية.

يأتي ذلك بعد إعلان رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقين بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك حسين أوباما أنهم سيتلقون اللقاح على الهواء مباشرة.

وقال جيتس:"سأفعل مثلهم، وعندما يحين دوري (...) سآخذ اللقاح بشكل علني، لأنني أعتقد أن هناك فائدة لكل الناس في ألا ينقلوا العدوى" .

وحذر مؤسس شركة مايكروسوفت، في حواره أمس الأحد مع قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية، من إمكانية أن تصبح الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة الأسوأ منذ بداية الوباء، حيث قال "مع الأسف، الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة قد تكون الأسوأ لهذا الوباء"، ناقلا عن "معهد قياس وتقييم الصحة" الأمريكي توقعه وقوع "200 ألف وفاة جديدة" بسبب الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا جيتس إلى الالتزام بارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي الكفيل بالمساعدة على "تفادي نسبة كبيرة من هذه الوفيات"، على حد تعبيره.